仕高利達即起登場的「極餓PIZZA派對」，串連26個品牌、50家餐廳，以仕高利達的金雪莉蘇格蘭威士忌結合義大利美食，推出40款鹹甜風味的「威風披薩」，合作的餐廳包括堤諾比薩、默爾pasta pizza

仕高利達推出「極餓PIZZA派對」，金雪莉蘇格蘭威士忌融入PIZZA。（Scottish Leader提供）

、ZOCA Pizza佐佧義式窯烤披薩屋、Alleycat’s Pizza、Amore Pizzeria Napoletana愛手工窯烤披薩、Big John Pizza醬醬披薩、KK手工窯烤pizza、Kitchen CreAfe’客意直火等，寫下威士忌與最多披薩餐廳聯名合作的紀錄。

例如台中Amore Pizzeria Napoletana愛手工窯烤披薩端出拿坡里甜披薩，以蜂蜜起司佐威士忌披薩，再以威士忌奶醬和熔岩莫札瑞拉起司譜出高潮，最後用蜂蜜精采收尾，打造充滿創意的披薩口味。「極

餓PIZZA派對」聯名餐點包括「仕高利達威風調酒組」和「威風造型貼紙」，只要公開分享在IG上就有機會抽Iphone手機等大獎。

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