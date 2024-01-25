高雄前鎮一處休閒麻將館涉嫌以合法掩飾非法，提供場地及麻將賭具供不特定人賭博財物。警方接獲情資後，連日蒐證，於昨日上門搜索，有人見狀驚聲尖叫，現場查獲麻將館負責人及賭客共16人送辦，訊後依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市政府警察局督察室靖紀小組與前鎮分局日前接獲情資，高雄前鎮區一處休閒麻將館涉嫌以合法掩飾非法，提供場地及麻將賭具供不特定人賭博財物，警方接獲情資經連日蒐證，於24日下午5點多上門搜索，見大批員警入內，有女子放聲尖叫，警方大喊「不要動！保持原狀就好」，眾人只能乖乖配合。

現場查獲69歲吳姓婦人等賭客共3桌12人，涉嫌以麻將公然賭博與提供場地的36歲蔡姓男子、47歲何女、26歲鍾女、25歲陳女等4名工作人員，並查扣賭資現金新臺幣3萬236元、籌碼點數10萬8000點（1點1元），麻將3副、電腦主機等證物，全案分別依刑法經營賭場罪與賭博罪嫌移請高雄地檢署偵辦。