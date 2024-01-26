不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，8年前處分國民黨將持有的全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟。昨日最高行政法院駁回國民黨上訴。黨產會今天強調，收歸國有的財產也將用於全民，不會變成任何政黨的私產。

黨產會說明，本案緣於2016年本會所做，認定國民黨營中投、欣裕台兩家公司之所有股權皆屬不當黨產，令收歸國有之處分。纏訟七年至今，欣見行政法院贊同本會對於事實的詳實調查及法律見解，將中投、欣裕台兩家公司所有股權判定為不當黨產，收歸國有。促成大法官釋字793號解釋所示，追討不當黨產以確立憲法所彰顯之自由民主憲政秩序價值。

黨產會表示，期待其餘審理中之案件，也能回應全民對轉型正義工程之期待，匡正威權時期的不公不義，將威權政黨及其附隨組織不當取得之財產，早日歸還全民與原權利人。

黨產會強調，收歸國有的財產也將用於全民，不會變成任何政黨的私產，依促轉條例第七條將納入行政院促轉基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。