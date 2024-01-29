號稱「G奶周子瑜」的祈錦鈅去年5月和老公「A先生」結婚，日前飛往加拿大產下愛女Isabella。豈料，她26日突在IG開嗆，因不滿老公身邊的女性朋友試圖挑撥2人感情，甚至放話「要離開請便」，婚姻狀況疑似生變。對此，祈錦鈅28日跟老公出席紅心字會公益活動，親自解釋來龍去脈。

祈錦鈅不畏寒流，仍穿著細肩帶、露出傲人上圍，她坦承目前跟老公和好如初，反省自己過於衝動。起因是當時老公和女生朋友抱怨生活瑣事，對方卻回覆「你好可惜」、「竟然跟這種人結婚」等言詞，讓她相當不滿，才會忍不住開砲。

祈錦鈅說，其實夫妻相處難免有爭吵，不過看到不友善的訊息後，難免心情受影響，「我有跟老公說，抱怨是人之常情，但外人不知道我們相處的情況，他應該要多保護我一點」。至於老公是抱怨什麼，祈錦鈅直言「抱怨沒好話」，夫妻私下解決就好，過去就過去了，依然相愛。

祈錦鈅去年11月花了100萬在加拿大產下寶貝女兒Isabella，她懷孕後胖了20公斤，如今瘦回43公斤，上圍不減反增，前凸後翹，就是個辣媽；目前沒考慮生第二胎，也不急著辦婚禮。

回想起當初赴加拿大生產的過程，光醫療費用就要60萬，但祈錦鈅覺得很合理，畢竟不是當地人；而小孩出生就擁有加拿大國籍是最大誘因，做父母都希望給孩子最好的未來。