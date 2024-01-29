公視台語台歷經1年時間籌備、徵選、錄音製作，終於在2024年推出首張台語原創專輯《咱的歌》，由金曲製作人黃培育、柯智豪、曾仁義聯手打造。28日舉辦專輯發布音樂會，文化部影視司司長吳宜璇、公視台語台台長呂東熹、總製作人黃培育、製作人柯智豪、評審王秀容、台文顧問陳豐惠等人到場相挺。邵大倫搭檔許慧盈帶來開場演出「挽仙桃」，還加碼邀請小朋友上台摘桃子。

公視台語台台長呂東熹表示，許慧盈演唱的開場曲目〈西北雨〉他從小聽到大，「過去受到教育體系、傳播管道以及華語歌霸權，所以較少新的台語兒歌，希望本次徵選到的9首歌曲，能夠帶領社會發展出屬於這個時代的新興兒歌」，接下來還將製作動畫MV。

《咱的歌》雖是一張兒歌專輯，製作上卻一點不馬虎，不只有傳統唸謠，也有搖滾、rap等少見的曲風，為母語教育注入一股活水。

「萬秀孫」張瑞夫（中）與王逸嘉（右）第一次寫歌就上手，創作曲叫〈古錐的雲〉。（公視台語台提供）

總製作人黃培育說：「這次徵選活動有兩百多位創作者踴躍投稿，有許多令人驚艷又富有新意的創作歌曲，也希望公視台語台未來繼續辦理台語囡仔歌徵選活動，讓音樂能夠繼續傳承我們的母語文化。」