大飲指出，由於供應商溢收款78萬3,407元，原協調2024(今)年1月28日支票79萬293元支票需抽出回收，由於出納作業疏失，此票據誤存造成後面當天原應付二筆，32萬4,240元及27萬728元無法兌現造成失誤，大飲強調，已於今日將差額另外補足，造成此次事件，深感抱歉。

大飲去年因產線一度停工，去年全年營收僅1.13億元，年減71.05%；去年前三季稅後虧損9689.4萬元，每股虧損1.71元。

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