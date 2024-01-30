農曆年前大飲(1213)傳出跳票，今(30)日下午舉行重大訊息記者會時表示，因作業疏失才發生跳票，今日已將差額另外補足。大飲指出，2023(去)年12月工廠已陸續恢復蘋西打產品生產，未來營運將逐漸步入正軌。