日本股市正處於34年新高階段，在百花齊放，該漲的個股都已漲過一輪之下，也增添不少選股的難度。這家叫做Investment Lab的投資公司，是以股本較小的公司為投資標的。

日本股市的漲跌，是由幾家大型日企所帶動。因此，有大概3000家日本掛牌公司，幾乎都沒有研究員去拜訪過。Investment Lab的任務，就是從中挑選日後會漲的潛力股。

Investment Lab目前管理的基金至少有100億日圓，約6,800萬美元，希望在兩年內能把規模增至4億美元。至於績效方面，Investment Lab在計算到去年10月為止，已經連續14個月績效都是正的。

2020年，這位曾是日本高盛亞洲衍生性金融商品交易團隊的主管，也擔任過日本郵政銀行（Japan Post Bank）執行長一職，在新冠疫情剛開始的時候，創立了Investment Lab。

靠著深入研究的作法，Investment Lab每年拜訪公司多達2,500次，並根據經濟大環境以及中央政策方向確定這些公司有沒有成長潛力，以下是Investment Lab部分看好的公司。

因為日本人口嚴重老化，從事印刷業的廣濟堂（Kosaido），旗下子公司博善，負責大東京23區約60%火葬服務。加上之前又有新冠疫情，殯葬業者博善儼然已成為廣濟堂的金雞母，Investment Lab從2022年開始買進持有後，股價已大漲3倍。

日本生育率是全世界有名的低，利用日本政府因應少子化政策，Investment Lab在2021年底投資JP Holdings後，股價漲幅近兩倍。JP Holdings是一家安親班業者，包括看顧小孩生活以及教授才藝等。