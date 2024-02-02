前海軍顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁在節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽提起民事訴訟向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院2日判決駁回郭的訴訟請求。可上訴。

郭璽委由律師提告指稱，尹乃菁沒有經查證，影射郭璽從潛艦國造案中拿取武器採購的利益；新華荷公司沒有代理直布羅陀公司參加潛艦國造的任何標案，直布羅陀公司是自己來台灣競標，而郭璽只提供食衣住行、翻譯、法律等服務，她須賠償300萬元，但遭法院判決駁回。