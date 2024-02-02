桃園市楊梅警方1日深夜協助汽車拋錨的老婦人。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢分局興國派出所昨晚接獲民眾報案，稱推著四輪推車的老婦人在明德路徘徊，時不時還偏移到車道十分危險，盼警方前來協助，興國所獲報後立即派遣巡邏中的警員陳柏翰、余祥安及實習生林凱榆到場協助。另楊梅警分局永安派出所員警昨巡邏行經永安工業區時，發現民眾車輛拋錨，經了解是電瓶沒電所以無法發動，員警立即使用電霸協助發動，讓民眾順利返家。

中壢警方趕到現場後，發現該名老婦人正走在夜間的車道上，十分危險，便趕緊上前關心並將老婦人引導至路旁安全處。這位71歲涂姓老婦神情緊張，不斷的向員警說「唉唷！我的車怎麼不見了」，員警先安撫她不安情緒，向他說明「放心，我們一定會盡力提供幫助」，員警這才了解老婦人是忘了自己機車停哪裡，來回找尋多趟就是找不回，更擔心自己唯一代步的交通工具被壞人偷走，由於夜間氣溫較低，員警深怕老婦人夜晚吹風受寒，便將她先請上巡邏車回一旁的派出所休息。

好在老婦人清楚自己機車的車牌號碼和顏色，員警立刻鎖定車號調閱監視器追蹤，馬上就排除遭竊可能，再經員警快速交叉比對監視器畫面後，發現車子就停在婦人原本找尋地點旁50公尺處，馬上再載著老婦前往再分頭尋找，實習生林凱榆很快就在一旁的停車格內發現機車，老婦人看到失而復得的機車更是喜極而泣，放下心中大石頭，更不斷地感謝暖心的員警和實習生的協助，才能快速的在1小時內順利找到機車。

中壢分局表示，春節期間，警方持續強化為民服務不懈怠，民眾遇有緊急狀態，請立即撥打110報案，警方一定全力積極援助，力求讓中壢地區民眾能開心平安過好年。

此外，楊梅分局永安派出所警員劉葉弘文、許育瑋，昨晚10時許巡邏行經永安工業區時，發現徐姓婦人在路邊左右張望、手足無措，員警上前詢問，婦人向警方表示其在工業區上班，下班時卻發現車輛疑似沒電無法發動，但因時間太晚，一直通知不到車輛維修廠商，員警二人聽了以後立即返回派出所拿電霸到場協助將車輛發動，讓婦人可以順利返家，婦人也對警方的協助表達感謝之意。

楊梅警分局也呼籲民眾，若車輛在道路上故障應儘快將車輛移置路旁，並在車後放置警告標示物避免發生危險，遇到急難狀況需要警方協助，也可以撥打110，警方會及時前往了解並協助民眾排解。