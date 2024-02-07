全紅嬋、陳芋汐在雙人10公尺跳水摘金。（美聯社）

杜哈游泳世錦賽第4日跳水精華（World Aquatics）

大陸16歲跳水女將全紅嬋本月達成了單人10公尺高台跳水金牌大滿貫（奧運、世錦賽、亞運、世界盃），她7日在杜哈世錦賽單人10公尺高台摘金，終於登頂世界冠軍。全紅嬋雖然厲害，但總被大她兩歲的陳芋汐壓著，連續兩屆世錦賽在個人10公尺「銀恨」，這次在決賽大逆轉跳出436.25分，贏過陳芋汐的427.80分，雙人10公尺跳水則是兩人聯手完成3連霸。

2022年布達佩斯世錦賽，陳芋汐從預賽、準決賽、決賽一路壓制全紅嬋，決賽兩人差距僅有0.30分，銅牌選手大輸她們78分。隔年再戰，全紅嬋在預賽、準決賽一路輾壓，決賽又跳出445.60超高分，沒想到再度以些微差距不敵陳芋汐，由於兩人發揮極佳，居然都比銅牌選手高出100分以上。

今年的賽事，全紅嬋在預賽、準決賽都沒有正常發揮，預賽慘輸陳芋汐35分，結果在決賽再度演出「水花消失術」讓主播驚呼連連，力壓陳芋汐首度封后。雙人跳水仍是陳芋汐、全紅嬋兩人無懸念守住3連霸，跳出362.22分，包括多次完美10分，北韓兩位女將320.70分奪得銀牌，也只有前兩名達到300分。

全紅嬋在2020東京奧運個人10公尺高台摘金，決賽一跳震驚全球，這次摘冠之後她表示「沒有發揮得特別好」，最重視仍是今年的巴黎奧運。東奧銀牌的陳芋汐當時輸得有點冤，最低參賽年齡為14歲，如果東京奧運沒有延後到2021年，全紅嬋就會因為年齡不足無法參賽。