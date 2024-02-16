中華男籃下周要在亞洲盃資格賽對決紐西蘭、菲律賓，但「飛人」劉錚15日在臉書粉專發難，表示球員都回母隊準備各自聯賽，國家隊訓練只剩6、7個人，根本不像一支要比賽的球隊，讓他覺得只是臨時組湊有意願的人去參賽。對此，中華民國籃球協會16日給出回應了，全文如下：

這次代表隊徵召球員時，總教練首先尊重球員的意願，協會同步發文詢問球團是否同意徵召該隊球員；三個聯盟賽程也必須調整，同時必須兼顧球員代表母隊出賽及旅外球員可以配合返台的時程，所以集訓時間配合球員代表所屬球隊出賽，又適逢年假，所以總教練擬定了權宜訓練方式，同時訓練計畫通過選訓會議和體育署經費審查，最後確認2月5日報到展開集訓；集訓期間因2月5到18日部分球員必須代表所屬球隊出賽，這也是徵召球員時各球團要求。教練團應有充分與球員溝通說明。

有關球員失能險部份，在體育署的全面支持下，所有比賽協會均有為球員投保失能險，惟礙於目前保險公司規定，投保上限無法滿足球員需求，本會也不斷積極與保險公司尋求解決方案。

中華隊並非亞洲第一個有歸化球員的。協會選訓委員會會考慮歸化球員的意願、態度、戰力，也牽涉到體育署的預算，也牽涉到國籍相關法規，從戴維斯到阿提諾，每一階段洽談背後都有複雜的權利義務考量，目前協會仍在與阿提諾溝通。

體育署針對中華隊的後勤配備，也給予了充分的人力支援，包括支持外教加入擔任顧問，國內集訓時，有教練團5人、運動防護員2人、專業體能訓練員1人、個人訓練師1人、物理治療師1人、心理諮商師1人、情蒐人員2人、職員1人。出國參賽時，有教練團5人、運動防護員2人、專業體能訓練員1人、隊醫1人、情蒐人員1人、職員1人。

協會跟教練團都會再加強跟球員的溝通免得造成誤會，也不會抹煞大家的努力。畢竟代表隊的成功，必須要靠大家一起努力才能完成。