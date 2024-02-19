近日台灣直播主「晚安小雞」與「阿鬧」在柬埔寨自導自演，造成該國騷亂遭當地警方逮捕，經柬埔寨法院審理後，分別判處兩年有期徒刑、罰款400萬柬幣（約新台幣3萬1千元）。事件登上國際各大媒體版面，讓台灣網友怒批「世界級丟臉」，更直言網紅已成台灣「社會亂源」。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，數據顯示「網紅」2字近3年網路好感度下跌超過4成，資深KOL「冏冏」（冏星人）昨（16）日發文分享此現象，最後感嘆「社會養的怪物長大了，甚至更多人沒意識到自己也是怪物」。

「網紅」聲量逐年成長 網路好感度卻遭翻轉

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「網紅」2字的網路聲量不只逐年增加，更成長超過2倍，在2021年2月17日到2022年2月16日一年間，共有96萬8千969筆；2022年2月17日到2023年2月16日這一年成長到135萬8千615筆，2023年2月17日到2024年2月16日近一年更增加到202萬6千133筆，顯示網紅逐漸成為台灣人普遍討論的事物。

觀察網路好感度（P／N值）發現，儘管正面聲量與負面聲量同樣逐年成長，網路好感度卻呈現逐漸下滑趨勢，2021年2月17日到2022年2月16日這一年正面聲量還高於負面聲量，網路好感度比值為1.16；2022年2月17日到2023年2月16日這年負面聲量卻已超過正面聲量，網路好感度比值變成0.89；近一年負面聲量明顯高於正面聲量比值則降至0.66，網路好感度整體下滑超過4成。數據顯示，台灣人對網紅印象由正轉負，呈現出整個社會對網紅抱持負評的現象。

網紅被貼上「社會亂源」標籤 冏冏：大家養的怪物長大了

經營網路社群超過10年的資深KOL「冏冏」，昨日發文分享對「網紅是亂源」的看法。從經營部落格到成為YouTuber「冏星人」，再到近期轉當Podcaster，參與過台灣網紅產業發展不同時期，她透露今（2024）年吃年夜飯時聽到家人突然說「還好你沒當網紅了，現在網紅是亂源」，讓她一時之間不知怎麼跟他們解釋。

冏冏表示「台灣自媒體發展比中國和西方晚了好幾年」，早在8年前網紅一詞就已在中國被廣泛使用，當時也已經處在「負面代名詞」的階段。如果被問到「為何現在網紅負面新聞這麼多」，她會想反問兩個問題，第一是「台灣媒體什麼時候正面新聞多？」，第二是「網紅在做正面的事時，你們又給多少關注？」，她承認作怪的網紅確實愈來愈多，不過，並非現在紅的門檻很低所造成，而是「網紅商業模式特別，幾乎必然導致奇形怪狀的人口湧入」。

冏冏指出，不論傳統媒體或是自媒體，獲利本質沒有改變，最終都是要抓住注意力，不過傳統媒體受到高成本、團體製作的道德制約，說謊或作惡起碼會經過包裝，自媒體產業卻有機會用「免費的」娛樂搏取注意力，因此對無一技之長的人來說，成為「網紅」是最高回報的工作。只要這個商業模式存在且合法，就一定有人會依循這條路去掙錢，若要問他們為何不在乎道德，怎麼不先問大家，會想看「恪守本分、沈悶無聊、講求正確的網紅嗎」？

冏冏最後感慨，網紅變成亂源其實是「社會餵養出來的怪物長大了，不想讓怪物愈來愈多就是停止餵養，把寶貴的注意力餵給自己覺得有正面影響的資訊」，然而建議起來容易，實行起來卻很困難。因為「許多人沒有意識到自己就是一頭怪物，在台下的角落發出相同頻率的共鳴」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月17日至2024年02月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『網紅』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。