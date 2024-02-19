如今科技業的裁員潮仍未見休止跡象，AI則被視為關鍵因素。可是在2023年就以「效率年」為口號大舉裁員的臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）近日卻聲稱，科技業大裁員其實與AI關係不大。

據追蹤就業人數網站Layoffs.fyi統計，2024年開年至今，美國已經有157家科技公司傳出裁員消息，共計3萬9608名員工被解僱。

在16日發布的「Morning Brew Daily」播客節目中，祖克伯談到了科技業裁員腳步沒有放緩的原因。他指出，企業仍在適應疫情後的時代。疫情期間，電子商務銷售飆升，線上廣告得以大幅成長。但是隨著民眾重返實體商店，許多公司意識到之前的過度招聘導致財務狀況惡化，因此不得不進行大規模裁員。這就是2023年初的第一波裁員潮。

祖克伯表示，到了2024年初，公司不再僅僅因為過度招聘而縮減員工規模，而是因為他們如今意識到「精簡」是有好處的，「至少對我們來說，AI並不是主要推動力」，他解釋說，一開始感覺是把公司打造得過於龐大，然後覺得透過建立一個精簡的公司，可以把工作做到最好。

祖克伯也特別談到Meta過去的裁員，「這顯然非常艱難，我們與許多我們關心的人才分道揚鑣。可是在某些方面來說，實際上變得更精簡會讓公司更有效率」。