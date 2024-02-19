今年，債市期待降息的到來；同時，美國景氣的韌性，使S&P五○○1月底創高。此時，股債該如何平衡？另外，想直接布局多重資產的人，又該如何挑選基金？

1月31日，美國聯邦公（FOMC）會議結果出爐，仍決定維持聯邦利率目標區間在5.25％至5.5％，且認為「在對通膨持續邁向2％目標有信心前，不宜調降目標區間」；並重申每個月持續縮表950億美元。暗示了聯準會還不急著降息。

觀察美國最近的經濟數據，12月通膨年增率處在3.4％；此外，美國經濟也仍保持韌性，國際貨幣基金組織（IMF） 預估其今年成長率為2.1％，較先前預估上修了0.6個百分點。此外，1月失業率為3.7％，比市場預期低。這些，都是聯準會還不急於降息的原因。

這不僅使得市場對聯準會政策的態度轉變，自1月31日至2月2日，10年期美債殖利率3天內從3.92％反彈至4.02％；華爾街投資銀行的經濟學家亦陸續將聯準會降息的預期延遲至第二季。高盛預估，聯準會首次降息落在5月，全年可能會降息5碼；至於美銀與摩根大通，則推遲至6月。面對降息時程的不確定性，投資人要如何穩健地配置資產，成了重要課題。

怪老子鎖定降息紅利

債8股2 以ETF分散下檔風險

觀察聯準會主席鮑爾在記者會上的表態，雖然3月降息機率轉低，但聯準會似乎對美國今年景氣不太有信心，仍須觀察經濟數據，且看且走；且不少FOMC委員認為，今年內有必要多次降息。因此，降息仍是重要大事。

「利率維持那麼高，會壓抑景氣，未來只要美國景氣一放緩，聯準會就有降息機會，所以我自己持有8成公債ETF、股票ETF才兩成左右。」理財達人怪老子認為，為鎖定降息的利差空間，債券依舊是今年的配置主軸，選擇ETF工具，則可避免單一個股或債券的下檔風險。

在降息初期，可能出現債券價格上漲、股票價格下跌情況。原本資產組合是股債各半配置的投資人，其比重可能就變成「債6股4」甚至「債7股3」，即產生比重偏離了原先設定的情況，此刻，即有必要調整配置，並使資產重新恢復「五五配」。