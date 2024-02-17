美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）於16日指出，最新的經濟數據表明，美國通膨壓力依舊明顯，因此聯準會的下一步行動，恐怕並非降息，甚至有可能升息。

美國勞工部16日公布最新數據，美國1月生產者物價指數（PPI）年增0.9％，高於預期的0.6％，剔除糧食與能源的核心PPI則是年增2％，同樣較預期更加強勁。

包含此前公布的消費者物價指數（CPI）在內，本周公布的兩大重磅通膨數據均超出預期，其中服務類通膨重燃，在在顯示美國的通膨壓力依舊揮之不去，抗通膨之路崎嶇難行。

桑默斯在接受採訪時首先表示，倘若過度解讀單月的數據，將會造成錯誤，特別是在1月份，因為此時很難計算季節性因素。即便如此，他認為大眾必須認知到發生微小轉變的可能性，因此聯準會不得不小心謹慎行動，官員們的下一步恐怕並非降息，反倒有機會上調利率，而這樣的機率約莫落在15％左右。

桑默斯表示，過去一段時間以來經濟學家們大多預期，住房成本將成為整體價格指標中的重要的通貨緊縮因素，然而，這項預期並未實現。撇開租賃單位不談，自住房屋的成本並未顯示出通貨緊縮的情況，可能會在2024年剩餘的時間內持續對物價施加壓力。

此外，住房成本並非唯一令人感到不安的跡象。另一個關鍵問題為核心服務類價格，即不包括食品和能源成本、也不包括因工資上漲而推高的住房成本，該指標在1月確實出現了爆炸性的增長。

綜合以上發展，桑默斯認為，聯準會必須格外謹慎，至於降息展開的時間點將落在何時，桑默斯對此僅表示，就目前來看，5月降息的可能性不高。