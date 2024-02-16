根據美國商務部公布的數據，1月美國零售額月減0.8%，創下去年3月以來最大跌幅，亦遠遜於市場預估的月減0.3%，主要受到汽車經銷商和加油站銷售下滑影響。該數據緩解了投資人對於通膨數據高於預期、央行可能延後降息的擔憂。

根據芝商所FedWatch工具，聯準會5月降息至少25個基點的可能性小升至40%，而6月降息的機率約為79%。

根據LSEG的數據，標普500指數80.3%成分股業績表現優於預期，高於76%的平均水準，使投資人的樂觀情緒有所提升。

市場關注焦點將轉向周五發布的生產者價格指數（PPI），以獲取更多經濟相關線索。

周四收盤，道瓊指數漲348.85點或0.91%，報38,773.12點。標普500指數漲29.11點或0.58%，報5,029.73點。那斯達克指數漲47.03點或0.30%，報15,906.17點。費城半導體指數跌7.31點或0.16%，報4,558.10點。

標普500指數11大類股，以近來表現疲弱的能源股大漲2.48%，漲幅領先，其次為房地產股漲2.36%、原物料股漲1.88%。前一日大漲的科技股下跌0.44%，成為唯一收黑的板塊。

小型股羅素2000指數再漲2.3%，延續前一日由伺服器設備大廠美超微電腦（Super Micro Computer）大漲帶動的升勢。

重磅股跌多漲少，微軟跌0.72%、亞馬遜跌0.69%、輝達跌1.68%、Meta漲2.27%、特斯拉大漲6.22%。

谷歌母公司Alphabet跌2.17%，因投資公司Third Point出脫對該科技巨頭的持股。蘋果股價承壓，但尾盤反彈，終場僅以微跌作收。巴菲特的跨國多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）減持蘋果股份，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）則完全出清蘋果股份。

即將在盤後發布財報的應用材料（Applied Materials）收漲0.79%。

台股ADR方面，台積電跌0.19%、聯電跌1.64%、日月光漲0.94%、中華電信漲0.15%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.95%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為5.3：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.4：1。

美國交易所成交量總計122.4億股，過去20個日均量為117億股。