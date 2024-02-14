美國通膨較預期更頑強，現貨金價13日重挫1.4％，寫下去年12月4日以來單日最大跌幅，並跌破2,000美元關卡，終場收在每盎司1,993.15美元。14日盤中續跌0.2％，降至每盎司1,988.05美元，創下去年12月13日以來新低紀錄。

紐約期金14日盤中下滑0.3％，報每盎司2,000.08美元。

金價在去年12月中觸及2,135美元紀錄高點，市場樂觀看好今年金價漲勢。聯準會暗示今年將降息後，許多專家預測金價可望在2,100美元之上維持數個月之久。

然而時間僅過了一個多月，金價便跌破2,000美元重大心理關卡，寫下今年首見。美國通膨較預期更強勁，令投資人將降息預期由3月推延至5月或6月，意味著未來幾個月金價將持續承受壓力。

美國勞工部13日公布，1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1％，高於市場預期的年增2.9％。

安達（Oanda）亞太市場資深分析師Kelvin Wong指出，美國通膨報告顯示物價升幅高於預期，促使投資人推延聯準會首次降息時間和全年降息幅度預測，令黃金遭遇逆風襲擊。金價下一個重大支撐點為1,975美元。

通膨報告出爐後，交易員將聯準會首次降息時間預測推延至6月，全年降息幅度由4碼縮減為3碼，與聯準會去年12月公布的利率點陣圖相符。

美元指數14日盤旋在近3個月高點，美國10年期公債殖利率逼近2個月半高點。

投資人接下來將焦點移至15日出爐的1月零售銷售，以及16日公布的生產者物價指數（PPI）。市場預測零售銷售月減0.1％，PPI月增0.1％。