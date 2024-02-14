美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，高於市場預期，導致美國公債殖利率飆升，引發市場質疑聯準會今年能否多次降息聲浪。美股今天重挫，道瓊暴跌524點，創2023年3月以來最糟紀錄。

道瓊指數下跌 524.63 點，或 1.35%，收 38272.75 點。

標普 500 指數下跌 68.67 點，或 1.37%，收 4953.17 點。

那斯達克綜合指數下跌 286.95 點，或 1.80%，收 15655.60 點。

費城半導體指數下跌 91.86 點，或 2.01%，收 4468.18 點。

道指週二收盤重挫逾524點，創2023年3月22日以來的最大單日跌幅，盤中一度暴跌逾750點。

週二美國國債收益率大漲，10年期美債收益率上漲14.8個基點，升至4.318%。2年期美債收益率上漲19.2個基點，升至4.662%。

美國勞工部週二報告稱，美國1月消費者價格指數（CPI）同比增長3.1%，高於市場平均預期的2.9%。前值修正為同比增長3.4%。對比去年12月，1月CPI環比上漲0.3%。

剔除波動較大的食品和能源成分的核心價格環比上漲0.4%，創8個月來的最大升幅。核心CPI同比升幅為3.9。

經濟學家認為，核心CPI比整體CPI更能反映出基本通膨趨勢。

CPI資料備受投資者關注，他們希望根據這份通膨資料來尋找有關美聯儲未來潛在政策舉措的線索。

1月CPI資料顯示美國通膨壓力仍然居高不下，增加了美聯儲改變降息計畫的風險，降低了市場對美聯儲2024年首次降息時間與全年降息幅度的預期。

該資料令本已下降的美聯儲官員降息可能性變得更為渺茫，CPI的任何加速還可能重燃升息預期。一些決策者曾表示，他們希望在降息之前看到物價壓力出現更廣泛緩解。

也有分析師指出，美國1月通膨升溫可能是暫時的。1月CPI增幅高於預期的主要原因是住房和醫療成本上升，但通膨升溫可能不會改變美聯儲將在今年上半年開始降息的預期。