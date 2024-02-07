國壽1月稅後淨利47.2億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場回暖，投資操作平穩，保險本業營運穩健。1月初年度保費及初年度等價保費分別為85億元及55億元。1月受惠美國經濟維持強韌，激勵股市持續創高，國壽伺機實現資本利得，另市場對Fed降息預期收斂，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值1.8％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。在資本方面，1月淨值比逾8.0％，RBC亦遠高於300％。

保險業務方面，1月初年度保費較上月成長14％、較去年同期成長5％，其中A&H商品銷售動能穩健提升，單月初年度保費較上月成長77％、較去年同期成長162％。受惠於金融市場回穩，理財型商品銷售動能提升，美元傳統理財型商品初年度保費較上月成長17％、投資型商品初年度保費較上月成長12％。

國泰世華銀行1月稅後淨利39.7億元，年成長37％。1月存放款動能穩健，升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣金融資產部位，推升淨利收穩定成長；受惠於國外有價證券及長年期繳保險商品銷量亮眼，財富管理手收動能強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，整體淨手收年成長逾4成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約600逾萬張，動卡率亦表現良好。截至1月底逾放比率為0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1437％。

國泰產險1月稅後淨利4.5億元，較去年同期大幅成長，主要投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得。業務秉持質量並重政策，1月簽單保費34.3億元，年成長31％，在銷售前保險風險管控機制及銷售後費率適足性監控下，各險損失率表現良好，整體承保獲利穩定成長。

國泰證券1月稅後淨利3.2億元，主要因市場對FED降息預期樂觀看待及AI相關題材持續發酵，帶動整體台股市場活絡，加權指數突破18,000點，日均量擴增到3,876億。截至1月底，國泰證券台股經紀市佔率達4.07％，台股定期定額投資金額持續增加，單月突破40億元，雙雙創下歷史新高。

國泰投信1月稅後淨利1.8億元，年成長30％。元月份金融市場先跌後漲，主因選後不確定性因素消失，台股大幅上漲，債券殖利率雖受降息時點上下起伏，但投資人預期降息趨勢不變，利率彈升時，投資人踴躍進場布局債券基金，「國泰10Y+金融債(00933B)」ETF及「20年美債(00687B)」ETF受到青睞，已再次追加額度以滿足投資人熱烈投資需求。