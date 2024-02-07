台塑1月合併營收175.16億1621萬元，月成長16.5%、年成長21.6%。台塑表示，1月營收相較去年12月成長，主要是因配合液鹼及AE客戶船期安排，上月12月部分訂單延至1月交運，加上客戶預期農曆年後價格上漲，提前備料，因此，1月液鹼、AE、PVC及EVA銷售量，合計比12月增加11萬噸。另外，去年12月麥寮AN廠歲修，1月恢復正常生產，因此，2024年1月AN銷售量，比12月增加0.7萬噸。

南亞1月合併營收203.9億元，月增加1.1%、年成長0.5%。南亞表示，聚酯產品因巴拿馬運河乾旱影響航運，美國廠商增加本地採購取代進口，使南卡聚酯廠業績成長；電子材料產品因農曆年前客戶備貨需求挹注，銷售量提高；塑膠加工產品因美國聖誕節後下游開工、亞洲春節將至，餐飲包裝及飾品需求增加，營收也有成長。

台化(1326)1月合併營收281.85億元，月減少1.8%、年成長10.2%。台化表示，1月營收相較去年12月微幅減少，主要是因PX自用增加減少外售，及萃餘油回售台塑化減少，合計影響6.9億元；SM、PTA下游需求減緩銷售減少1.2億元；PIA部分大陸客戶改由寧波供貨減少0.9億元。

台塑化(6505)1月合併營收564.51億元，月增加2.0%、年減少7.4%。台塑化1月原油煉製量1275.7萬桶，比2023年12月原油煉製量增加112.2萬桶，主要是延遲結焦單元定檢於1月下旬完成所致；1月產品總銷售量1424.8萬桶，比去年12月增加104.4萬桶；售價方面，1月杜拜原油78.8美元/桶，比去年12月上漲1.5美元/桶，1月產品平均售價比去年12月增加0.2美元/桶。另外，烯烴事業營業部分，1月全產品平均售價比2023年12月增加16美元/噸，主要係受原料輕油價格上漲與供應吃緊所影響，乙烯、丙烯與丁二烯平均售價分別比12月增加5美元/噸、6美元/噸與84美元/噸，另裂解汽油平均售價增加21美元/噸。