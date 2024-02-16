博斯蒂克在紐約大學Money Marketeers活動上表示，我們在減緩通膨方面取得實質且令人欣喜的進展，我的預期是通膨率將繼續下降，但速度會比市場所預期的貨幣政策緩慢。

他強調現在宣告戰勝高通膨仍為時過早，「通膨正持續跌向我們的2%目標，但這尚未讓我感到放心。因此，聯準會可能還需要一段時間，才會對經濟正走在允許降息的道路上抱有足夠的信心」。

博斯蒂克表示，我們可能很快就會考慮讓貨幣政策減少限制性的適當時機。基於強勁的就業市場和宏觀經濟情勢，目前我們有機會執行這些政策決定，但並沒有急迫性。

他並警告經濟可能出現「被壓抑的繁榮」，進而再次推升需求，這將給通膨構成上行風險。

美國1月消費者物價指數（CPI）超乎預期，使投資人對聯準會即將降息的預期受挫。博斯蒂克對此表示，相較於同事普遍預期聯準會今年可能降息3次，他個人則認為通膨回落的情況並不均衡，因此預期2024年將降息兩次。

聯準會將在3月召開貨幣政策會議，並發布最新的經濟、通膨與利率預測。