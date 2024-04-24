徐若瑄近期發行全新專輯《先聽我說完》，相隔四年再次蒞臨那那大師節目高歌歡唱，除了慶祝自己推出新作外，還瀏覽過去在日本歌壇締造的輝煌紀錄，從個人時期到團體階段，每一段精彩畫面都讓Vivian驚嘆聲不停，看到那那大師精心剪輯的回顧影片，令她再度於節目中淚灑，感動表示：「每次來那那的節目都會被他弄哭，真的是非常用心。」

為了迎接好朋友Vivian造訪，那那大師也攜手團隊夥伴重現「黑色餅乾」經典造型，不僅大跳熱唱傳奇金曲〈Timing〉，Vivian還分享今年初回到紅白舞台合體，一度緊張到不願上台，同時那那大師還特別安排早期日本經典遊戲「電流急急棒」，一圓當年Vivian沒玩過的遺憾。

因為Tik Tok關係，讓黑色餅乾的〈Timing〉再次流行翻紅，不僅締造20億次點閱數，年初還讓三人重新合體登上紅白舞台，Vivian表示：「能重回黑色餅乾真的非常開心，但要登台跳舞確實壓力超大，回想2022年年底第一次在節目上合體復活演出，一度緊張忘記歌詞，團員上台前還在乾嘔，而且還要挑戰新版的手勢舞，彩排時沒有一次跳對，唯一沒有出錯就是正式演出那次，現在回想起來真的很不可思議。」

那那大師大讚Vivian是真正的大明星，即便經過這麼多年還能讓經典再度流行。對於團體期間限定復活，Vivian也笑稱是「頂到天花板」，回想當年跟宿敵口袋餅乾的競爭，甚至還中計被挑撥感情，她更自嘲：「我就是真人實境秀的鼻祖。」