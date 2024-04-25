三友藥妝Tomod's特美事表示，捷運新莊站週邊，是已成熟的社區型態，鎖定家庭客群，同時也首次導入美廉社自有品牌「心樸市集」專屬貨架，大推鮮奶、果乾系列、EX強氣泡水等，提供一站式服務。此複合店型也將延續到其他門市，將進行貨架調整，以優化品類為主。
與此同時，三友藥妝Tomod's特美事更進一步在展店同時擴大徵才，職缺提供儲備店長3.4萬元、藥師主管月薪上看8萬元，兼職藥師時薪500-550元等優渥福利。
三商家購（2945）旗下三友藥妝Tomod's特美事持續展店，繼3月中壢開出首家社區型門市後，5月進軍新莊再開社區型門市，在位於捷運站周邊，首度導入美廉社自有品牌貨架，從鮮奶、果乾至氣泡水等，亦提供一站購足服務。
三友藥妝Tomod's特美事表示，捷運新莊站週邊，是已成熟的社區型態，鎖定家庭客群，同時也首次導入美廉社自有品牌「心樸市集」專屬貨架，大推鮮奶、果乾系列、EX強氣泡水等，提供一站式服務。此複合店型也將延續到其他門市，將進行貨架調整，以優化品類為主。
與此同時，三友藥妝Tomod's特美事更進一步在展店同時擴大徵才，職缺提供儲備店長3.4萬元、藥師主管月薪上看8萬元，兼職藥師時薪500-550元等優渥福利。
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