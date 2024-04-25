陳姓男子利用網路遊戲《傳說對決》結識15歲少女，佯稱要贈送人物造型，讓少女心嚮往之，2021年7月指示少女拍攝自己自慰影像，並藉由IG視訊通話傳送給他，事後少女父親發覺異狀報警，士林地檢署偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴陳男。

陳男透過《傳說對決》認識少女，近一步使用IG聯繫少女，2021年7月間，傳訊佯稱，要贈送網路遊戲中的人物造型等，引誘少女拍攝猥褻影像，少女涉世未深，被遊戲道具吸引，又不敢告訴家人，只好聽信陳男謊言，開啟視訊通話，傳送影片讓陳男觀看。案經少女父親事後發現異狀，遂報警處理，警方去年4月17日持票到陳男住處搜索，同時查扣陳男的手機。

另外，檢警還發現，陳男除了引誘少女拍攝性影像，滿足自己的性慾，另外還佯稱要賣帳號，要少女購買「貝殼幣」，並將購買的帳號、密碼翻拍給他，少女連續傳送4次，共價值400元台幣，但少女取得帳號1年多仍無法使用，始知遭詐，一併提告詐欺罪，檢方依法起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。