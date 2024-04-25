有成精密IPO競拍股數共4,176仟股，公開申購股數為1,044 仟股。此次參與競拍投標之投標單筆數計664筆，合格標單共644筆，以美國標決定競拍得標價格，今日上午於證交所完成電腦開標，並全部拍賣完成。

開標結果最低得標價格26.5元、最高得標價格54元、得標加權平均價格28.63元；另依相關處理辦法規定，有成精密競拍最低承銷價格為20元，此次辦理公開申購價格為24元，4月29日至5月2日為公開申購期間；5月3日為公開抽籤日。