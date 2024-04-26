去年母親節前夕，台中市就發生2起酒駕死亡事故，讓2個家庭頓失摯親，鑑於酒駕行為屢屢造成無法挽回的家庭悲劇，台中市警局長期規畫高強度、高密度取締酒駕勤務，去年就取締酒駕8千多件，今年1到3月也超過1600件，平均每月取締件數達500件以上，再次呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。

酒駕造成天人永隔憾事屢屢發生，讓民眾對於酒駕深痛欲絕，而酒駕者往往在闖禍後才表達懊惱、求饒，甚至找理由脫罪，不但讓家人碎心，也使人痛心，有鑑於此，台中市警局積極展開取締酒駕防制行動，平均每月排定8次以上組合警力勤務。

根據中市交大統計，去年取締酒駕8183件，今年1到3月取締件數也多達1668件，平均每月取締酒駕件數超過500件，執法強度為六都第1，取締量能居全國之冠。

目前台中市警局在每月既有專案勤務外，再增加2至4次，形成每月至少10次，其中1次連續4到5天取締酒駕勤務，採取路口全向式封閉路檢，並加入大型重機巡邏隊伍，針對快速道路加強巡邏，密切迅速察覺任何酒駕嫌疑，大幅提升見警率及威力嚇阻，展現警方對道路安全的堅定承諾。

中市交大副大隊長陳樹文表示，為加深警方強力取締酒駕作為，以及宣導民眾「酒後不開車」守法觀念，持續結合社區、鄰里、機關、團體、學校共同辦理各項交通安全宣導活動，並透過電視、網路宣導、通訊軟體、社區治安會議等多元方式宣導，灌輸民眾路權觀念，導正民眾正確用路行為，改善交通安全及秩序。

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