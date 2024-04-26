早期的建築法規，未把房屋的陽台坪數面積登記在權狀中，直到1982年建築法規修改後，權狀中才有陽台坪數。因此許多台北老屋在權狀中未有陽台坪數面積，導致出售時若未重新登記陽台坪數，屋主的權益往往就會受損。

永慶房屋詹明翰經紀人曾經在服務一名客戶時，發現屋主的房屋權狀中未登記陽台坪數，因此主動向屋主告知，也幫助屋主完成陽台補登程序，最後售出時，成功挽回高達450萬元的房價，讓屋主大讚永慶房屋的誠實服務。

永慶房屋誠實服務 主動告知陽台補登資訊

詹明翰經紀人回憶，2023年年中結識了一名屋主，屋主希望出售一棟位於國父紀念館捷運站周邊的老華廈，希望請詹明翰經紀人協助估價。詹明翰經紀人向屋主索取房屋的相關資料後，發現華廈內其他相同戶型的房屋曾經做過陽台補登作業，推估屋主的房屋也有相當大的機會可以補登陽台的坪數。

得知這項資訊後，詹明翰便主動向屋主告知，根據其他房屋的陽台補登資料，屋主的陽台大約可以補登約4.5坪。若以房屋周遭大約95-100萬元的成交行情來計算，預估可以幫房屋挽回約450萬元的房價。詹明翰更表示，如果屋主願意的話，自己可以協助處理陽台補登作業。

詹明翰為屋主完成陽台補登程序 成功挽回450萬元房價

屋主得知後非常詫異，表示在他徵詢許多房仲業者的過程中，只有詹明翰經紀人告知他這件事情，而且更令他感到驚奇的是，永慶房屋的經紀人除了主動告知陽台補登的資訊外，甚至主動協助處理。詹明翰的誠實態度讓屋主非常讚賞，也因此全權請詹明翰協助完成陽台補登程序。

詹明翰也不負屋主所託，順利完成陽台補登，並以約100萬元單價的市場行情將房屋出售。考慮到陽台補登後多出的4.5坪，詹明翰成功為屋主挽回450萬元的房價。成交之後，屋主不禁感嘆，若是房仲業者都能像永慶房屋一樣誠實主動，找房仲服務的時候就不必提心吊膽、害怕遭到坑騙了。

售屋前多方諮詢各家房仲 避免遭到黑心房仲坑騙

詹明翰表示，台北市因為開發相當早，區域內老屋眾多。許多老屋都有類似陽台未補登的情況。售屋時若是沒有完成陽台補登，自身權益就容易受損。甚至有部分黑心仲介，專挑未補登陽台坪數的老屋下手，未誠實告知陽台可以補登的資訊，再聯手投機客購入房屋。將陽台坪數補登後再轉手以高價賣出，從中賺取高額差價，卻讓屋主蒙受損失。

詹明翰提醒，屋主若要保護自身權益，售屋前一定要多諮詢各家房仲業者。永慶房屋在2023年於雙北市與里長合辦「陽台補登公益講座」，幫助屋主了解陽台補登資訊，民眾也可以主動至永慶房屋直營門店，諮詢陽台補登事宜，以維護自身權益。詹明翰表示，以「先誠實再成交」為服務理念的永慶房屋，未來會持續以公開、透明的精神，幫助消費者解決購售屋問題的大小事。