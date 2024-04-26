新竹高鐵區一帶掌葉蘋婆近日花期散發出的特殊異味，造成民眾困擾，為解決問題，竹北市公所近日邀請專家及在地里長們前往現地會勘，並初步達成共識，第1階段將在5月完成修枝，2、3階段蒐集民意討論徹底解決辦法。

高鐵開發單位在2009年就已經完成種植掌葉蘋婆，後交由縣府管養15餘年，去年行道樹跟隨路權委由竹北市公所接管。市轄內掌葉蘋婆共有170棵，主要分布於中興里及東平里，皆為住宅密集、商辦活絡、教育機構林立之區。每年春、夏季為花期，伴隨著獨特氣味吸引昆蟲當授粉媒介，卻也造成民眾行經時需要摀鼻、在家也必需緊閉門窗。

甘霖植物診所執行長楊淳婷指出，掌葉蘋婆耐旱、耐貧瘠，對土壤的適應性強。枝條較為開展，栽培位置須保留較大空間，但花朵具有特殊味道，不建議栽種於鄰近房舍或公眾活動處。依現場目測觀察，已有多株樹木有傾斜、樹穴過小的狀況，導致人行步道鋪面已經被樹根破壞，此外，若進入颱風季節，以上問題恐對民眾造成危害。

竹北市長鄭朝方表示，參考植物專家意見並與里長初步達成共識，第1階段於5月底前完成修枝，減少花苞及花朵產生的異味並加強清掃作業，亦同步委請植物專家調查樹況，針對狀況不佳且有傾倒危險性之掌葉蘋婆列冊。第2階段將召開協調會，廣邀里長、居民、植物學者專家、護樹團體等聽取各方意見做為決行依據。

民眾所關心的移植問題則列為第3階段，須待協調會取得共識方能執行，且由於掌葉蘋婆特殊樹性不易找到移植區，以及經費過於龐大等，都是即將面臨的問題，竹北市公所將積極研議根本處置方法，避免居民明年此時再受相同困擾。