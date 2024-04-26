為讓民眾瞭解東南亞多元文化，移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，結合嘉義市政府警察局外事科、婦幼隊和嘉義市東區衛生所宣導防制人口販運、反詐騙、衛教及移民法新制等資訊，同時也邀請多元文化講師蔡佳伸分享印尼文化，並和大家一起製作皮影人偶，體驗異國風情。

母親來自印尼的新二代蔡佳伸說，從小聽媽媽講印尼語，幼時也曾在雅加達就讀小學數個月，因而喜歡上媽媽的故鄉。她喜歡印尼甜點，例如煎餅(Kue ape)、千層糕(Kue lapis)及月亮餅(Martabak manis)，並特別介紹月亮餅是以椰絲、起司或黑糯米等食材做為餡料的點心，味道鹹甜交織，口感類似臺灣的麥仔煎，是許多在臺灣的印尼朋友解鄉愁的首選美食。

大陸新住民美儀(左)開心地拿著成品和講師蔡佳伸(右)合影。(移民署嘉義市服務站提供)

大陸新住民艷紅(左)和越南語通譯青竹(右)一起操作皮影人偶。(移民署嘉義市服務站提供)

蔡佳伸110年參加移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」，盼推廣印尼文化讓更多人瞭解媽媽的故鄉。她向大家介紹皮影戲(Wayang Kulit)是印尼國粹，為印尼節日慶典或宗教儀式重要的節目之一，題材涵蓋宗教、政治、愛情等層面，主要傳遞哲學和道德倫理等價值觀，也反映社會及生活現象，充分展現印尼豐富的人文特色。蔡佳伸和參與民眾一起以圖紙、雙腳釘及竹籤製作皮影人偶，大家對於印尼文化留下深刻難忘的印象。

參與民眾拿著皮影人偶成品合影。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，感謝多元化講師蔡佳伸分享媽媽故鄉的風土民情，大家深刻體認印尼文化的魅力。移民署為迎接數位科技時代來臨，推出「行動自然人憑證」服務，國人或外籍人士只要在手機或平板等行動裝置下載「行動自然人憑證」APP並完成註冊，即可線上申辦入出國日期證明書、查詢有無被限制出國等服務項目，歡迎有需求的民眾多加使用。