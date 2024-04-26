航警局今年3月13日凌晨接獲旅客報案指出，有1名非法白牌車司機（俗稱黃牛）正在桃園機場攬客，航警獲報後立即前往取締，不料該名李姓黃牛不但拒絕受檢，甚至以倒車及逆向行駛等危險駕駛方式逃逸，完全漠視國門公權力；而員警為顧及其他用路人安全而未再追捕，事後申請拘票拘提到案。

航警局說，李嫌曾於去年7月為爭奪地盤而與其他非法黃牛在桃機大打出手，本案經由航警局刑警大隊於本月24日報請檢察官核發拘票後，同日晚間在桃機拘提李嫌，訊後移送桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲，在機場違法攬客者不但違反民用航空法及公路法，而且將依法分別裁處新台幣5千元以上2萬5千元以下，及新台幣10萬元以上2千5百萬元以下罰鍰；航警局也說，今年1至3月已累計告發違反公路法、民用航空法、交通管理處罰條例及驅離案件等共計2940件，顯示警方不容機場黃牛挑戰公權力的決心。