撞擊畫面曝光！今（26）日晚間7時44分許，高雄市苓雅區三多一路發生一起重大車禍，一輛小客車高速衝撞小北百貨騎樓，連一旁停在路邊的10多部機車也受害，目前得知有6人送醫。警方獲報到場，肇事女駕駛宣稱因身體不適才會誤踩油門，酒測值為0，至於詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。

高雄市苓雅區三多一路發生一起重大車禍。（翻攝畫面）

高雄市苓雅區三多一路發生一起重大車禍。（翻攝畫面）

高雄市苓雅區三多一路發生一起重大車禍。（翻攝畫面）

現場撞擊畫面曝光，紅色小轎車疑似先在路上撞擊一輛雙載機車後，失控撞向一旁待轉的雙載騎士，再衝撞進小北百貨騎樓，撞到正從百貨出來的一名男子，小客車最後停在騎樓邊。

警方表示，今26日19時44分苓雅區三多一路和福德三路車禍救護，消防局出動6車13人，現場係自1輛自小車與多輛機車交通事故，現場共有5名民眾送醫分別是77歲男性、右肩骨折、意識清楚，65歲男、左手骨折、意識清楚，50歲男、左小腳開放性骨折、意識清楚，40歲男、左腳異物插入、意識不清，60歲女、頭暈、嘔吐、無明顯外傷、意識清楚。1名騎士自行就醫，酒測值為0。警方獲報到場，女駕駛聲稱因身體不適才會誤踩油門，至於詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。