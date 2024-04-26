據了解，有11票贊成重啟評估與台新金合併案，4票反對，分別為董事吳欣儒、李增昌、賴慧敏及獨立董事許永明，主因是擔心增資在即，若是啟動合併案恐會影響增資達成率。

獨立董事許永明已發布重訊，表達保留意見理由有八大項，主要是認為在現在這個時間點，提出續行研究本公司與本案所提擬洽談特定公司的合併案，並無濟甚至會有害於上次董事會所剛通過現金增資發行普通股一案之執行，讓本公司完成現金增資的難度，大幅度提高。本董事會就本案之決議，恐有違反「商業判斷法則」（Business judgement rule）及一般商業常規之虞，因此對此案持保留意見。

另外，許永明認為，在人壽子公司資本不適足的情況下，去與本案所提擬洽談特定公司談合併，難有議價的籌碼，可能不會有所謂合併或併購控制權的溢價。如果以去年特定公司來函的作法，採換股的方式，並以市價而非以淨值為基礎，據報載：現在所能換得的比例，甚至會比去年更差。如此一來，股東認股意願一定降低，將使本公司更難如期如實完成現金增資。因為在合併議題可能存在之下，股東參與增資的意願會降低，除非存在有控制權溢價。