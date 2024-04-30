根據CTWANT記者調查，403地震至今，災後建物評估土城拿了4張紅單、4張黃單，為雙北行政區中受災最嚴重。震後滿月之際，CTWANT記者實地走訪土城了解被判紅黃單的危險建築，住戶後續如何處置，發現同一建照不同災損的建築，都更整合意願不一，要靠受災戶自行整合困難重重，眼見重建日遙遙無期，紛紛向市府喊話，盼介入輔導並提供單一窗口、專案處理，加快都更腳步，「請市府幫幫我們重建家園！」

25日，土城延吉街296巷9號紅單建築，新北市府為其召開都更說明會，CTWANT記者也前往了解，目測參與人數約有150人，大家都相當關心後續該怎麼都更。

「我們整個街廓共70戶，目前調查有近8成願意都更。被列為紅單的只有9號門牌共5戶，與紅單同一排的11~21號另外30戶，1樓也受損嚴重；後排的35戶則沒有太大受損。」被列為紅單的住戶張大哥，目前有家歸不得，只能和弟弟一家共6口人擠在26坪大的空間生活，他積極推動都更，希望趕快結束這場噩夢。

不過都更整合並非易事，因為紅單的9號與後排無損傷的35戶，才是同一建照，按照新北市府推動的「危險建築580專案」，規定必須同一建照社區達5成同意都更才啟動評估，達8成可轉成公辦都更。

同是延吉街住戶的建築師劉獻文解釋，紅單建築因為基地過小無法自己更新；又因這個街廓有2張不同建照，沒辦法走「危險建築580專案」；若2張建照一起整合走一般都更，卻又沒辦法符合都更簡易流程，5年、10年跑不掉，但紅單的住戶不能等。

由於後排同一建照的建築未明顯災損，若萬一後排住戶整合意願不高，他們也希望市府同意建照分割，讓毀損較嚴重的建物能合併走「危險建築580專案」。

延吉街被貼紅單建築的張大哥說，現在寄住在弟弟家，26坪擠了6個人，希望市府能建立單一窗口、專案處理，加速更新腳步。（圖／記者劉耿豪攝）

張大哥說，希望市府介入輔導並提供單一窗口、專案處理，加快都更速度，「不要說只有服務我們，整個土城一個窗口也行，看大家有什麼需求、問題，能快速協助，否則依此現況，想重建家園是遙遙無期。」

土城區明德路一段8~18號連棟公寓的1樓梁柱，也因地震7根柱中有3根柱子爆裂、鋼筋外露，現已拉起封鎖線、架起支撐鋼柱。原本此處還列為黃單，就在26日下午，新北市工務局突然改貼上紅單。工務局表示，主要是最近又有超過三級餘震，又有專家呼籲會有大餘震，所以主動針對有風險高的建物再去看，才改判紅單。

CTWANT記者走訪，1樓的7個店鋪全暫停營業，原本熱鬧繁榮的騎樓，現在成了避而遠之、黑壓壓的危樓。王姓住戶告訴記者，原本建築被開黃單，要住戶們進行補強才能撤單，他指了指爆開的柱子，「裡面鋼筋都歪了，這補強還有用？」現在改判紅單是住戶期待的結果，畢竟補強了也不敢住，不如趁這機會都更。

土城區明德路一段8~18號連棟公寓7根柱中有3根柱子爆裂，原本被判黃單，居民抱怨補強也不敢住。近來多次餘震，26日下午新北市府已改貼紅單。（圖／CTWANT影音組、記者劉耿豪攝）

和延吉街的紅單建築一樣，王姓住戶也想走「危險建築580專案」，但是該棟建築的30戶，與後方3排公寓和左邊1排公寓約140戶是同一建照，且大部分都沒有受損，要如何說服另外的140戶鄰居陪著他們一起都更，成了最大考驗。根據「危險建築580專案」，該建照共170戶，只要有半數85戶願意都更就能啟動評估。

若想單獨更新，也不容易，劉獻文分析，因為基地面積不夠大，想要單獨更新，必須先和後面建物做法定空地分割，依規範退縮1米、建蔽率60%下，最後蓋出來的房子會變得很「薄」，建商也不會想進來。

若粗估分回坪數，只能換回原本坪數的6成，王姓住戶家原坪數24坪，單獨都更後剩不到15坪面積，「怎麼住人？不然就是要貼錢。」所以還是期待紅單的30戶和未受損的140戶一起整合。王姓住戶說，「困難重重啦！但還是必須這樣做(都更)，花8年10年都沒關係，最重要是讓下一代住安全的房子。」

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