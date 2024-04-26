計程車與小貨車險擦撞，運將遭攔車喊打，車上女乘客被嚇到哭。

昨(25日)下午2時30分許，有運將載著女乘客要到第二殯儀館，行經台北市大安區辛亥路三段時，差點和1輛小貨車發生擦撞，不久後，就見小貨車司機攔車走來，並且不斷對著車內的運將叫囂，甚至還要求下車理論，所幸，運將已經車門上鎖，但車上的女乘客已被嚇哭；對此，大安分局警方表示，雙方無財物損失，後續將依妨害自由案件做偵辦。

一名運將在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」，他提到昨(25)日下午2時30分許，載女乘客要去第二殯儀館的路上，和1輛小貨車發生行車糾紛，沒想到對方不僅惡意逼車，還下車拉他的車門挑釁要攻擊他，所幸他把車門上鎖，並趕緊撥110報警，而車上的女乘客已經被嚇到哭出來。

從畫面中可見，當運將行經台北市大安區芳蘭路要左轉辛亥路3段時，便發現對向有輛小貨車直接壓在斑馬線上，並且疑似要搶快右轉，兩車差點發生擦撞，他便先停住讓對方先過，不久後，計程車被小貨車攔下，就見小貨車司機下車走來，與運將不斷對運將叫囂。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「在台灣真的連走路都怕怕的，後面突然一聲長長喇叭聲，然後三字經問侯！有車開，真的可以如此搖擺嗎？租來的？借來的？分期車？」、「檢舉讓他罰錢吊扣駕照」、「一直拉褲子是想哈囉？」。