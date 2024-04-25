很多人搭公車會看到車內空蕩蕩，但門口卻擠了一堆人的畫面，一名網友分享，在公車後門上看到「請往裡面走，後面沒有鬼」的標語，讓他當場笑歪，照片吸引近9千人狂讚，不少網友表示，每次搭車都會看到，但有網友解釋說，因為站到太裡面會來不及下車。

一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上分享照片，只見公車後門上有一排紅色大字的標語，上面寫著「請往裡面走，後面沒有鬼」，讓原PO看了忍不住笑出來，直呼這個比喻太好笑了！

貼文引起網友討論，不少人抱怨直呼，每次搭車都會遇到那種明明車廂裡面很空曠，但卻死不肯移動位置，堅持要站在車門附近站著的乘客。「以前我開公車的時候，很常遇到學生都擠在前面」、「曾遇過大家都擠在前面，司機直接大喊，不往後走就不開車」。

不過也有網友解釋說，其實大家都知道車廂裡面沒有鬼，但不願意往後走是因為「怕下不了車」，之前都有乖乖往車廂內部移動，但按鈴下車的時候，卻發現人太多根本擠不過去，最後司機就關門開走，因此之後如果不是要搭很多站，都會乾脆站在門口附近，以免慘案再度發生。