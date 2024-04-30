民眾搭乘台北捷運若出現受傷情況，北捷設有「特別濟助金發給審議委員會」，可審議酌情發放補償金。國民黨台北市議員王欣儀表示，公車旅客受傷情況也屢見不鮮，十分困擾業者，但目前並無公平審議機制，要求比照北捷。公運處表示，將找公車業者研議，以民間成立方式促成類似管道。

台北客運3月發生1起公車與機車的事故，造成機車騎士喪命及78歲女乘客頭撞傷、脊椎壓迫性骨折。先前也有旅客因公車急煞骨折，或司機開啟、關閉車門卻未注意旅客上下車，導致民眾受傷，甚至也曾有人因此手腳被夾住、身體懸空被車夾著跑。

交通局30日赴議會交通委員會工作報告，王欣儀指出，公車乘客受傷狀況屢見不鮮，除制式保險理賠外，也有人會要求精神賠償、不能工作之損失及醫療爭議等，民眾不清楚賠償金額，可能導致漫天喊價，沒有公平審議原則，也令業者十分困擾，又因缺乏協調機制，最終導致雙方需要上法院或到調解委員會。

她說，北捷設有「特別濟助金發給審議委員會」，由消基會、法務局代表和專家學者等11到15名委員組成，針對事件始末審議，1／2成員同意做出決議，若旅客不願意接受或出現新的事證，可再提審議並以1次為限。

王欣儀建議，北捷「特別濟助金發給審議委員會」是為公平機制，讓業者賠償有所依據，保障乘客和業者，也避免業者的賠償有失平衡，公車也可比照建立相關機制或單位。

公運處業務稽查科長郭献文回覆，近3年包含車內、車外的有責傷亡事故，2021年101件、2022年93件和2023年85件，目前公車事故的調解方式和一般道路事故相同，仍由事故雙方和談事故賠償，而北市公車保險則強制投保強制汽車責任險、乘客責任保險、第三人責任保險及旅客運送責任險 。

他坦言，目前並沒有法令依據，授權公運處建立公車業者和受傷民眾的溝通管道，但基於服務民眾的立場，且公車業者也有需求，也會找公車業者研議，以民間成立方式促成類似管道。

首都客運總經理李建文指出，公車業者1年內約碰到5、6起類似車內案件，目前遇到類似事件會採取到議會或區公所調解委員會，確實也很為難，有公正的第三方協調平台不失為一件好事，對此也樂觀其成，將由公車業者工會及公運處討論。