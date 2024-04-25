喜劇演員曾博恩訪談一對情侶，女生是性工作者，男生則是從事音樂相關的工作，兩人穩定交往4年多，男生表示，他們交往就跟普通情侶一樣，不會因為女友的職業而有所不同，因為他本來就覺得性工作是高技術的工作，也是非常做功德的工作，除了身體上的技術，還需要提供很多情緒價值給客人，他深信服務這些客人是會有福報的，引起網友討論。

喜劇演員曾博恩在YouTube影片中訪談一對交往4年多的情侶，女生叫作可愛，是一位性工作者，男生Kevin則是從事音樂相關的產業，兩人相差9歲。最一開始Kevin只是可愛的客人，後來Kevin展開追求，兩人才開始交往。

不少人對於性工作產業很好奇，博恩好奇詢問可愛「到底從事性工作的工作量是多少？月薪大概又是多少？」對此可愛回應，每個人的工作量與薪水落差很大，她是每周上班5天，每天8小時，月薪大概60萬。而工作8小時就至少會接待8個客人，有時比較忙甚至會被塞半小時就要接一位。

Kevin表示，他們就跟普通情侶一樣交往，也會考慮未來結婚的事，不會因為女友的職業而不同。至於為何這麼開放，因為他認為性工作是一個高技術的工作，不只是身體方面，心理上也是，販賣情緒與戀愛環境給客人，協助一些生活不順、非主流的人，他真心覺得這個工作是非常做功德的工作，也深信這是會有福報的行為。

貼文引起網友討論，「這個主題很有趣！可以了解各行各業的人，平常不太會有這樣的機會」、「我也覺得是做功德，很多男生需要依靠這個產業，卻又喜歡貶低提供服務的人，提高自己的地位」、「這部影片很有意義，至少讓我開了眼界，聽到一些平常不會聽到的事情」。

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