基隆市25日有1位婦女站在公車後門等下車時，一位老翁嫌她動作慢，先是言語叫囂，後下車竟把婦人拖下車，還踹她一腳，導致該婦人頭部多處受傷。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市公車循環站25日發生一起傷人案，有1位婦女站在公車後門等下車時，一位老翁嫌她動作慢，先是言語叫囂，後下車竟把婦人拖下車，還踹她一腳。當下婦人頭與左側身體撞到地面受傷，卻沒有人伸出援手，最後她只好獨自爬起前往派出所報案，婦人女兒林女相當氣憤，將案情分享至社群，並提醒民眾小心公車上傷人事件，也希望這個社會能多一點善良的人。

林女說，她的母親（55歲）於4月25日搭乘基隆市104路線公車，下午2時10分左右到達二信循環站，其母親中年身材微胖，站在公車後門刷卡處準備下車，一旁有1名年約6、70歲老翁突然出言挑釁，疑似質疑其母親不下車故意擋他，甚至還人身攻擊「那麼胖跌倒跌不死」。林女母親則回覆表示，公車速度快，她不敢走動，還跟老先生說「等公車停穩後讓你先下車」。

林女表示，沒想到老人先搶著衝下車後，竟回頭用力把她媽媽從後門拖下車，林女母親當下驚恐大叫，來不及反應，頭部撞到循環站人行道，整個身體左側撞到地面與公車，老人竟還回頭補踹她一腳，相當過分。

林女難過說，當時旁邊候車民眾沒人幫她，媽媽最後只能自己爬起來去派出所報警，員警的態度也無關緊要只叫她去驗傷。她感嘆說，何這個社會如此冷漠？看到傷者受傷不願意攙扶，真今人心疼，如果是你們的媽媽遭遇這種事情，你們會怎麼做？

林女強調，媽媽已去驗傷並提告，希望民眾搭乘公車多留意保護好自己，社會上已經出現非常多隨機傷人事件，再不多加防範 受害者或許就是你的家人。許多網友見狀非常生氣，有網友說「不是老人變壞，是壞人變老了」。

公車處長楊華中表示，已將該時段車內及循環站監視器內容送交警方偵辦。基隆市警察局第一分局則表示，被害婦人已經提告傷害，警方已調閱附近監視器追查涉案男子身分，並傳喚到案釐清案情，預計將依傷害罪移送地檢署偵辦。