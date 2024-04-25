澳門│AlipayHK、支付寶用戶 可掃碼搭公車 03:552024/04/25 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門近日宣布，AlipayHK、支付寶兩個電子錢包的用戶，自25日起將可透過澳門通的服務，掃碼乘搭行駛澳門各區、全線的公車，進一步便利民眾及旅客搭車，預期將吸引更多香港人到澳門旅遊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中裕愛滋新藥Trogarzo 香港、澳門市場授權五洲藥物行銷 周湯豪日本北海道挑戰滑雪 「自曝隱疾」坐纜車快被嚇爛 徐若瑄恢單後澳門開唱 「同期懷孕」粉絲現身氣氛催淚 #澳門 #AlipayHK #支付寶 #掃碼 #搭公車 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空在台中再開3航線 預估帶進6000萬觀光財 21:412024/02/05 生活 別亂掃QR Code！LINE、拍賣網站都淪陷 恐怖「掃碼驗證詐騙」自救法快學起來 12:512024/02/07 生活 跨境支付暴增 陸客龍年春節10大旅遊地 泰、馬都輸這國 21:132024/02/29 國際 星宇航空進駐台中機場 高松、澳門、峴港同日起飛 16:432024/03/31 財經 陳昊森曝網遊名「卍愛太痛卍」 大霈癡情追愛搭公車單向奔赴 15:212024/02/06 娛樂 桃園老婦搭公車下錯站 警眼尖認出協助護送回家 14:002024/03/15 社會 嫌百貨車位太貴...男友停免費車格改搭公車 23歲女怒喊分手網戰翻 06:472024/03/24 生活 《航運股》高雄-香港啟航 長榮航5月增班完整布局台港航線 14:482024/04/12 財經 《金融》TWQR掃碼支付進軍韓國 首波13家國銀開通 07:482024/02/01 財經 16％用戶改用E帳單輕鬆繳費 台水祭QR Code掃碼申辦享優惠 16:362024/03/08 財經 破損溝蓋絆倒全身傷 高雄男提告求償！水利局：回診搭公車就好 11:302024/03/30 社會 外籍人士使用移動支付 陸央行將單筆交易限額提高到5千美元 16:392024/03/01 兩岸 炎亞綸解禁後瘋傳要復出 「4月辦見面會」驚人票價曝光 02:292024/03/03 娛樂 王心凌相隔5年澳門開唱 全場狂喊「老公」示愛反應曝光 12:592024/03/31 娛樂 創台港澳觀光新篇章 台北與香港簽署雙城觀光餐車「合作備忘錄」 17:562024/04/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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