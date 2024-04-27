由新北市政府與未來親子學習平台共同主辦之全台最大的親子野餐活動27日登場，本次以「一起」為核心理念，共有「一起Fun 新北、一起愛玩藝、一起來閱讀、一起好生活以及一起動滋動」五大主題的闖關活動。活動內容涵蓋閱讀、運動、環境教育等不同的知識學習，現場還可體驗體育署的「科技體適能檢測」。

未來親子學習平台社長許耀雲指出，父母陪伴與引導式孩子成長的關鍵，特別在學齡階段，不論是閱讀、遊樂、運動、對永續環保的認識或對科技新知的探詢；期盼透過每年持續辦理的親子野餐日活動，讓所有家庭都能來參與一系列寓教於樂的闖關體驗，在歡笑中體現生活價值與學習樂趣，共同創造更優質的親子時光。

活動現場不只有親子體驗活動，更有體育署之「科技體適能檢測」，提供民眾到場免費體驗，本次共有4項檢測「身體組成、肌力適能、柔軟度、心肺適能」，檢測完畢之後，有專人解說所有的數字背後代表的意義，讓民眾輕鬆了解自己的身體密碼，對於設定目標也更有效率。