台肥位於南港的C4大樓建案，日前傳出疑似違法傾倒營建廢土至台肥基隆一廠。雖然台肥事後澄清，台肥基隆一廠所傾倒的是向合法廠商所購買的「沃土」，為水土保持所用，不過國民黨台北市議員楊植斗發現，根據台肥與廠商的會議紀錄，早就決定在基隆傾倒營建廢土，且聲稱向廠商合法購買的「沃土」，每方含運費約800-900元，不過台肥卻能購得每方5元的沃土，質疑台肥承包商所提給市府之購土發票及土方運送聯單疑似偽造。

基隆市長謝國樑2023年甫上任之際，視察台肥基隆一廠，發現廠內疑似遭傾倒台肥南港C4大樓建案所運出之營建廢土。台肥隨後也發稿澄清，說明兩案土方相關購買證明及運送皆依法、依規定辦理，台肥基隆一廠所傾倒的，是向合法廠商所購買的「沃土」，為水土保持所用。

不過楊植斗發現，根據2022年9月14日的會議紀錄證明，台肥早就要求承包廠商將基隆一廠整治工程所需之土方，從南港C4大樓建案運出，且合約價格為每方877元，共需1萬6千零52方，共編出1千多萬的預算來購土。事後台肥雖然提出運送憑證和單據，證明自己是在合法的土資場購買沃土運回，不過楊則接獲爆料，購土發票及土方運送聯單疑似偽造。

楊植斗近一步指出，按照市價來說，每方的沃土市價為800-900元含運費，不過台肥向廠商購入沃土的發票「每方僅5元」明顯不符合市價。而細查土方運送聯單，434張皆無公司小章，也無依規定有駕駛員及經手人之簽名，無論形式與實質均顯不合法。楊質疑，台肥疑似將營建廢土直接傾倒在基隆一廠，被揭露後才向廠商購入假的發票及運送聯單。

建管處施工科長洪崇嚴說，工地開挖所產生廢土，依規定於須提計畫說明數量及要送往哪邊土資場核准後才可作業，該個案廢土規畫運送到台北市、新竹縣等縣市土資場，經處理後土資場可以轉售給其他廠商，同時有要求工地業者需保留開工到完工清運影像，台肥業者無法提供影像給市府，可依法開罰9000元。

針對台肥是否和北投土資場聯手用假單據來欺騙社會，洪崇嚴強調，台肥確實於前年10月到去年10月有向國際土資場購買沃土運往基隆，也有依法向市府申請並獲核准，販售價格則回到市場機制，市府不會過多干涉，目前台肥南港C4大樓尚未完工，待完工後需要提交完工報告，供市府審查。