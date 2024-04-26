鳥嘴潭紅外線相機拍攝到一對石虎親子結伴同行。（中水分署提供／楊靜茹南投傳真）

環團指控水利署將鳥嘴潭的廢土堆置烏溪破壞生態；中水分署強調是培厚工法進行河道治理。（台灣石虎保育協會提供／楊靜茹南投傳真）

中水分署出示監測資料 鳥嘴潭有21隻石虎出沒

鳥嘴潭人工湖6座湖區已有5座蓄水運作，並已開始供應草屯和彰化用水，水利署中區水資源分署推估今年1月到5月底鯉魚潭減供彰化水量達760萬噸，而湖區持續監測石虎4年多，已發現21隻石虎，並有親子結伴同行。雖定居個體施工期間有趨避現象，但隨工程完成後，已逐漸恢復穩定。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣烏溪畔興建鳥嘴潭人工湖，6座湖區已有5座蓄水運作，並供應草屯、彰化用水，針對環潭控訴將廢土棄置烏溪溪床涉嫌破壞石虎棲地，中水分署出示監測影片，強調監測4年多發現21隻石虎，甚至有一對親子結伴同行。

中水分署指出，鳥嘴潭人工湖以友善工法及減碳作為施工，工程剩餘土方取代傳統使用混凝土塊之保護方式，以「培厚工法」協助第3河川局進行河道治理，並非在烏溪溪床傾倒廢土，去年風災確實發揮保護堤腳，提升河防安全功效，2019年也依環評規範架設20台紅外線相機追蹤石虎，已發現21隻石虎足跡。

中水分署出示監測資料顯示，21隻石虎，包含14隻路過個體、3隻定居個體、4隻配戴定位項圈追蹤。影片拍到大石虎帶著小石虎出沒，石虎排遺，及一對石虎結伴現身。坦言施工期間石虎定居個體有趨避現象，認為隨著工程完工，近期監測到牠們持續回鳥嘴潭周邊活動。

中水分署表示，北彰化地區民生用水主要靠抽取地下水，部分靠鯉魚潭水庫支援，鳥嘴潭人工湖工程完工後，去年開始供水，去年枯水期供應約700萬噸用水，今年度1月到5月底，預估鯉魚潭水庫可減供北彰化用水量達760萬噸，增加中部地區水源調度彈性。