彰化縣埔心國小街舞隊去年9月成軍，歷經半年苦練，日前拿下彰化縣教育盃街舞比賽冠軍。（翻攝彰化縣埔心國小臉書／孫英哲彰化傳真）

彰化縣埔心國小街舞隊去年9月成軍，歷經半年苦練，這支由15位二至六年級國小女學生組成的隊伍日前拿下彰化縣教育盃街舞比賽冠軍。今天埔心鄉長張佩瑩兌現承諾，帶著這群街舞酷妹舉辦慶功宴，分享冠軍的喜悅。

埔心國小校方指出，去年9月成立街舞隊後，除每周三的兩小時專業舞蹈老師的訓練外，每天午休及下課等零碎時間也用來練習，孩子們由最初的不協調步伐，到能夠流暢銜接難度較高的身體控制，原本大家都記住不舞步，經過一次又一次反覆練習，將整首舞蹈全部記住，這些努力全校師生都看在眼裡。

自去年底開始參加街舞比賽後，埔心國小街舞隊先後奪得第4、第5及第6名的佳績，在上月底舉辦的彰化縣教育盃街舞比賽更是大放異彩，勇奪冠軍，成為彰化縣國小街舞的新銳代表。

埔心國小成立街舞隊後，在武聖宮慈善基金會、全方位五金大賣場的慷慨捐助支持下，實現了孩子們的夢想，該校校長廖松圳也對學生多元能力發展相當支持，加上街舞教練李羿萱老師、小真老師的專業指導，讓孩子們能夠自信地站在舞台綻放光芒。

彰化縣教育盃街舞比賽前夕，埔心國小街舞隊到埔心鄉公所快閃表演，當時鄉長張佩瑩承諾，如果只要能進入前三名，或有任何進步，她都會請吃飯，結果孩子們拿了冠軍返鄉。今天中午張佩瑩在三蜜埔心穀倉餐廳舉辦慶功宴，分享埔心國小街舞隊奪冠喜悅。