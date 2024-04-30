柯震東主演影集《不夠善良的我們》上週完美收官，他在劇中得知許瑋甯得了乳癌後選擇退縮、轉身離開被罵爆，還被封為「國民俗仔」，他今（30日）與好友宋芸樺出席香氛品牌活動笑稱：「蠻好的啊，出道13年終於演到反派角色，真的很高興譽庭姊找我！」

柯震東透露其實自己當初也沒拿到完整劇本，「我們拿到的比較零散，所以我也是跟大家一樣追劇才知道完整結局。」那看完有感到驚訝嗎？他說「我也是震驚了一下，而且哭得亂七八糟」，看完後也有傳訊息給許瑋甯和導演徐譽庭，「我跟她們說謝謝，這段時間讓我認識這角色」，至於如果現實生活中遇到同樣的狀況，會如何選擇時？柯震東笑說：「這個我沒有遇到，真的不敢說。」

柯震東和宋芸樺都有追《不夠善良的我們》。（陳俊吉攝）

一旁的宋芸樺也表示有追該劇，2人曾在電影《月老》中飾演情侶，久違地「前任合體」，柯震東說：「我們確實很久沒在工作場合見面了。」宋芸樺則笑說，最近很常在社群網站Thread上看到粉絲找柯震東「鎖喉」合照，「我想玩點不一樣」，換她鎖喉柯震東。