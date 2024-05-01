廣西│陸首季地表水水質排名 柳州奪冠 03:262024/05/01 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024年第一季大陸地表水考核斷面水環境品質狀況排名出爐，廣西有四個設區市進入前10名，八個設區市進入前30名。其中，柳州市排名大陸第一，廣西水質持續領先全大陸。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣西│首季造林219萬畝年增逾1成 《產業》新進家數躍增 中型集團排名大洗牌 香港貨櫃碼頭排名首次跌出全球10大 上海續居榜首 #廣西 #水質 #區市 #進入前 #排名 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸29省份2024首季GDP透視：10強增量占全國近7成 11:302024/04/26 兩岸 廣西│重視職業教育發展 加大經費統籌力度 03:302024/04/16 財經 淡大多學院攜手成立 「先進量子計算研究中心」今揭牌 18:192024/04/25 生活 第十屆公司治理評鑑出爐 上櫃四新秀首入列前5％ 21:202024/04/30 財經 港首季IPO集資跌至全球第10 跑輸印度 16:452024/04/08 財經 高鐵公司治理再獲肯定 連7年評鑑排名前5％ 16:242024/05/01 生活 泰晤士亞洲大學排名 台大第26 台灣7校擠進前100名 07:512024/05/01 生活 溪山里水質汙染事件 北市衛生局統計影響165人 15:342024/04/13 生活 公開挑戰世新 真理大學祭「大一宿舍費全免」 15:302024/04/20 生活 NBA》詹皇攜手羅素助湖人4連勝 今年排名首度升西區第8 08:402024/04/07 體育 廣西蒼梧一處店面發生火災致5人喪生 09:192024/04/09 兩岸 擠下俄羅斯 台灣出口2023年全球排名前進一名 20:012024/04/11 財經 王毅調研廣西邊境口岸建設 推進高水準開放、東協合作 13:222024/04/06 兩岸 初瓦、嚮辣兩店傳食物中毒 王品：疑大樓水質問題 22:362024/04/07 財經 百大最佳機場排名 桃機躍居全球第66！進步16名上升原因揭曉 12:162024/04/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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