第一財經報導，截至目前，除了山西和黑龍江之外，大陸已經有29個省份發布了第1季經濟數據。其中，17個省份GDP增速達到或者超過5.3％的全國平均水準，12個省份增速低於全國平均水準。經濟總量排名前十的經濟大省，不僅整體上GDP增速領先全國，而且在增量上占據全國的近7成。

報導指，相比以往年份，今年各地第1季經濟數據呈現出一個凸出特點，就是省份之間的增速差異要小很多，大體上在全國5.3％的平均水準兩側分布，沒有出現7％、8％甚至更高的速度，也沒有出現極低甚至負增長，總體上是一個分化收斂、相對更為均衡的增長狀態。

在已經發布數據的29個省份中，吉林以6.5％的增速位居全國第一，其次是江蘇和重慶以6.2％位居增速第二，浙江、四川、湖北則以6.1％位居增速第三；排名靠後的3個省份為廣西、海南和青海，分別增長了3.1％、3.3％和3.6％。

其中，第1季經濟總量前10省份（廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽）表現亮眼，其中江蘇、山東、浙江、四川、湖北和福建等6個省份增速在全國水準之上，除福建外的5個省份增速更是都達到或者超過6％，起到了帶動全國增長的引擎作用。

不僅在增速上領先，從經濟增量上來看，前10省份也挑起了大樑。第一財經計算，今年第1季全國29兆6299億元（人民幣，下同），相比2023年第1季增加了1兆1302億元，而第1季經濟總量前10省份的同比增量為7451.47億元，占全國第1季GDP增量的66％。

但報導指，在實現良好起步的同時，也要看到增長面臨的壓力，「進中有憂」。四川省統計局副局長曾俊林表示，儘管總體來看，第1季四川經濟實現良好開局，成績可圈可點，但也面臨一些風險挑戰，經濟穩定增長的基礎還需進一步夯實。其中，房地產的深度調整對整體經濟的影響仍然較大。

以四川為例，第1季房地產開發投資同比下降16.9％，商品房施工面積下降9.6％，商品房銷售面積下降18.3％。曾俊林表示，房地產業持續低迷，雖然房地產開發投資、新開工面積、商品房銷售面積降幅分別較上月收窄1.7個、13.9個、3.3個百分點，但降幅仍超過兩位數。

江蘇第1季全省固定資產投資同比增長4.9％。分領域看，基礎設施投資同比增長13.7％，房地產開發投資下降8.1％；民間投資同比增長7.1％。如果扣除房地產開發投資，民間項目投資增長14.9％，這說明房地產投資下降的拉低效應。

房地產的衝擊在廣西等省份表現更為明顯。今年第1季，廣西固定資產投資下降20.4％，其中，房地產投資下降21.3％。這些因素對廣西經濟的影響是明顯的，今年第1季，廣西GDP增長僅3.1％。

不僅如此，曾俊林還介紹，受需求不足、產業深度調整等影響，四川部分行業下行壓力較大，如黑色金屬冶煉和壓延加工業增加值下降1.3％。電腦、通信和其他電子設備製造業增加值3月當月下降2.8％，1至2月規模以上軟體和資訊技術服務業的營業收入下降3％。

曾俊林還提到，重點企業支撐減弱，四川規模以上工業企業中，大型工業企業增加值同比增長4.9％，零售前100強企業零售額僅增長0.5％，其中3月當月下降1.1％；有40家零售額下降。施工總承包特級企業產值增速低於全省平均增速9.5個百分點。規模以上服務業中，規模超過10億元企業營業收入下降。

另外，新開工項目接續不足，一季度四川省新開工項目個數、計畫總投資、完成投資降幅均超過兩位數。

江蘇省統計局也稱，總的來看，第1季江蘇省經濟運行開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下了較好基礎。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟持續恢復向好的基礎仍需鞏固。