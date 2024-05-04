「神農市集農特產展售」4日在凹子底森林公園熱鬧登場，這次以當令「青梅」為主題，邀請梅農展售青梅產品及料理達人梅子入菜秀，現場梅香滿溢，還有近百攤來自小農用心栽培的安全蔬果，農業局政風室也前進神農市集，以有獎徵答互動方式宣導廉潔反貪意識，吸引大批民眾參與。

高雄市為全台青梅最大產區，主要生產區為桃源區、那瑪夏區、六龜區及甲仙區，種植面積約1395公頃，產量約6005公噸，佔全國總產量約3成。

今年初受到氣候不穩定的影響，青梅整體果量較去年少，但果粒飽滿品質佳。梅子具有鈣、鐵等多種礦物質及豐富的有機酸，不適宜直接食用，多以醃漬加工為主，5、6分熟的青梅果肉脆，適合製作脆梅；7、8分熟的青梅適合加工成Q梅、紫蘇梅等；成熟的黃梅可製作成梅醬、梅醋和梅露等，不同梅製品口感風味迥異，深受消費者喜愛。

今日「神農市集」活動，有來自六龜、那瑪夏山區青梅小農，帶來自家生產的青梅與梅子加工品，熱門單元「神農百味料理秀」則由無國界環境料理師努亞．阿海納，以那瑪夏有機梅子，搭配當季新鮮水果，製作出「梅漬雞絲晶球冷麵」，風味獨特清爽開胃，受到民眾歡迎。

活動現場人潮滿滿，搭配女神級的大提琴手演奏，讓周末午后的市集充滿優雅的藝術氛圍，儼然是一場春季的「梅好盛會」。