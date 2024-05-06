Pilots Crew全員女孩簽名會15日登場。(領航猿提供)

桃園璞園領航猿主場例行賽最後兩場，5月10、15日將舉辦「迎夏來」主題活動，打造充滿夏日氛圍的飛行基地，進場至活動攤位可兌換清涼飲品及豐富好禮，本次入場贈品推出限量「飛行員留言板」造型軟磁鐵，歡迎橙客寫下為飛行部隊加油的話，例行賽最終主場繼續熱血應援！全力備戰季後賽！

Pilots Crew睽違已久再度全員到齊，將於15日舉辦空姐賽後簽名會活動，與CYBERBIZ（順立智慧公司）攜手合作，運用CYBERBIZ平台專業整合和技術創新的能力，使用電子票券服務報名。

橙客們可透過領航猿官方商城購買電子票卷，報名賽後簽名會活動，即可獲得「Pilots Crew空姐視覺壓克力紀念牌」，15日當天於場館內兌換處出示電子QRcode，即可兌換贈品及領取簽名會號碼牌，建構一個線上與線下無縫整合的互動，提供球迷更便利的報名體驗。

本次場內迴廊規劃「迎夏大作戰」互動遊戲攤位，「推進勝利，好禮贏下來」推啤酒手感挑戰，挑戰成功有機會可獲得金色三麥禮券、普格爾聯名款手機充電頭等豐富好禮，以及今夏必喝全新「大人味」黑松大人系啤酒花風味沙士，完成攤位任務即可兌換清涼飲品，讓球迷搶先體驗「大人味」口感的清涼沙士。

另外還有球員九宮格拼圖挑戰，考驗對飛行員的了解程度，中場遊戲也將推出「矇眼推西瓜」趣味挑戰，挑戰中場遊戲有機會可獲得LEXON經典藍芽音響、健身工廠三個月會籍、金色三麥餐券好禮，還有機會將安耐美露西倈雙功能打浪自行車帶回家！歡迎各位橙客一同進場感受充滿夏日氛圍主場體驗！例行賽最終主場繼續贏下來！全猿前進季後賽！