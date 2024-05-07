基隆地院法官李岳為表達對日前士林地院法官李昭然墜樓離世的哀悼，今天上午7時許拿著一束白玫瑰花並撐著黑傘，站在司法院正門口致意。

李岳今天早上7點多捧著一束白玫瑰花、撐著黑傘佇立於司法院前廣場。他對於目的未多言，僅低調表示「我只是想站在這裡，沒有要發表聲明或談話。」他也表明不接受媒體採訪。

李岳去年曾當選司法院人事審議會委員，卻因在法官論壇公開人審會會議資料，在被告知違反審議規則，他辭任委員一職。