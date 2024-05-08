彰銀去年獲利創歷史新高，稅後純益達129.82億元，年增18.33％，主要來自核心存放款業務穩定成長，且海外業務量提升，財富管理業務的產品銷售動能優異，加上財務投資在利差因素及靈活配置下，都讓獲利大幅增加。

今年彰銀全力強化「雙翅膀」營運策略，以「企金」與「海外」為主翅膀，「個金」及「財富管理」業務為次翅膀。