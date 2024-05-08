彰銀去年獲利創歷史新高，稅後純益達129.82億元，年增18.33％，主要來自核心存放款業務穩定成長，且海外業務量提升，財富管理業務的產品銷售動能優異，加上財務投資在利差因素及靈活配置下，都讓獲利大幅增加。
今年彰銀全力強化「雙翅膀」營運策略，以「企金」與「海外」為主翅膀，「個金」及「財富管理」業務為次翅膀。
彰化銀行公布4月份合併稅前盈餘16.04億元，累計前四月合併稅前盈餘64.05億元，累計前四月合併稅前每股盈餘（EPS）0.59元，累計前四月合併稅後純益51.19億元，累計前四月合併稅後每股純益（EPS）0.47元。彰銀今年前四月稅後純益51.19億元，較去年前四月的46.58億元，成長4.61億元，年增率為9.9％。
彰銀去年獲利創歷史新高，稅後純益達129.82億元，年增18.33％，主要來自核心存放款業務穩定成長，且海外業務量提升，財富管理業務的產品銷售動能優異，加上財務投資在利差因素及靈活配置下，都讓獲利大幅增加。
今年彰銀全力強化「雙翅膀」營運策略，以「企金」與「海外」為主翅膀，「個金」及「財富管理」業務為次翅膀。
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